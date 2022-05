O Famalicão é a equipa mais representada na equipa da jornada 32 da Liga, com três jogadores, no somatório das notas dadas pelos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios com as que são atribuídas pela Sofascore.

Na semana em que os famalicenses asseguraram a permanência, Marín, Pepê e Heriberto destacaram-se na vitória sobre o Estoril por 3-1.

A única nota máxima atribuída pelos jornalistas do Maisfutebol, porém, foi para um jogador do FC Porto: Mehdi Taremi, que bisou no triunfo sobre o Vizela. Mbemba é o outro jogador dos dragões que integra o onze ideal.

Também com dois jogadores, surge o Sporting, que coloca Porro e Nuno Santos na equipa da jornada.

Andrew (Gil Vicente), Abascal (Boavista), David Simão (Arouca) e Ricardo Horta (Sp. Braga) completam a equipa.