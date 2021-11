O Famalicão apresentou, esta quinta-feira, a camisola alternativa alusiva aos 90 anos.



A nova pele dos famalicenses é maioritariamente em tons de amarelo, embora conserve o azul, a cor principal do clube. A camisola tem duas riscas azuis na parte da frente assim como a gola. A parte de trás do equipamento tem o número 90, em alusão ao aniversário do Famalicão.



Veja o terceiro equipamento do Famalicão na galeria associada.