O Boavista apresentou, esta sexta-feira, os equipamentos alternativos para a temporada 2021/2022, em que participa na I Liga portuguesa de futebol.

A camisola dos jogadores assenta no branco, com alguns detalhes a preto e a cinza claro, em alusão à história do clube.

Por outro lado, a camisola do guarda-redes apresenta um padrão rosa e violeta, com os detalhes dos patrocinadores a branco.

A camisola principal já tinha sido revelada.

