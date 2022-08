O Vitória de Guimarães divulgou, esta quinta-feira, os equipamentos alternativos para a época 2022/23.



Depois de já ter mostrado a camisola principal, os vitorianos revelaram quais vão ser as camisolas alternativas. Uma das camisolas é em tons de amarelo com tons de preto na gola e nas mangas enquanto a outra é predominantemente cinzenta com riscas verticais pretas, além de ter tons de dourado e preto nas mangas e na gola.



Veja os equipamentos do Vitória para 2022/23 na galeria associada.