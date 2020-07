Circularam esta quinta-feira pela internet as imagens das supostas novas camisolas do Benfica. O equipamento principal para a próxima época seria, de acordo com estas imagens, num vermelho mais claro, com pormenores em dourado. Já o equipamento alternativo seria preto, com pormenores em cinzento.

O Benfica, para já, apenas anunciou que os novos equipamentos já estão em pré-venda, confirmando as cores vermelha e dourada. O que aumentou as suspeitas de que as camisolas que circularam na internet podem ter algum fundo de verdade. No entanto, e para ter certezas, é preciso agudar pela apresentação oficial.