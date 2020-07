O Sporting apresentou esta terça-feira aquele que será um dos seus equipamentos alternativos para a temporada 2020/21, como o Maisfutebol já tinha mostrado, uma camisola ousada, com o preto a predominar, mas marcada com um rasgo simulado num dos ombros a revelar o equipamento tradicional como se fosse uma segunda pele.

Uma camisola diferente do que é habitual que conta ainda com um leão prateado que aparece estampado de lado, na zona do tronco.

Na apresentação, em vídeo, o novo equipamento é apresentado como uma camisola que se pretende transversal a várias gerações, de Manuel Fernandes, passando por Mathieu, até Tiago Tomás e Eduardo Quaresma.

Os leões já tinham apresentado o equipamento principal e o alternativo para a nova temporada,

Ora veja como vai ser o terceiro equipamento: