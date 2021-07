O Sporting divulgou, esta quinta-feira, a camisola principal para a nova temporada.



Os leões tiveram em atenção a hora à qual decidiram revelar a sua nova pele, conforme referiram nas redes sociais.



«Às 20H21, do ano 2021. O ano do Campeão. Aqui está a nova camisola principal para 2021/2022!», le-se na publicação dos verde e brancos na legenda a um vídeo com os melhores momentos do ano do título.



Lembre-se que já esta manhã vários adeptos do Sporting divulgaram as camisolas nas redes sociais.



Veja: