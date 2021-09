Jorge Jesus fez três mudanças na equipa do Benfica para a receção ao Boavista, partida da sexta jornada da Liga, relativamente ao jogo da Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev.



Lucas Veríssimo regressa e ocupa o lugar de Morato e Everton dá a vez a Darwin Núñez e por último, Diogo Gonçalves rende Gilberto. Nota ainda para a primeira titularidade de Rafa na Liga 2021/22.



Por sua vez, o treinador do Boavista, João Pedro Sousa, repete o onze inicial que empatou no Bessa contra o Portimonense (1-1) na ronda anterior.



Siga o jogo AO MINUTO



Equipas iniciais:



Benfica: Vlachodimos, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin.



Suplentes Benfica: Helton Leite, Everton, Meitë, Rodrigo Pinho, Pizzi, Lázaro, Gedson, Gonçalo Ramos e Morato.



Treinador: Jorge Jesus



Boavista: Bracali, Abascal, Porozo e Nathan; Malheiro, Seba Pérez, Makouta e Hamache; Sauer, Musa e Gorré;



Suplentes Boavista: Alireza, Marcelo, Reisinho, Yusupha, Guito, Reymão, Filipe Ferreira, Ntep e Luís Santos.



Treinador: João Pedro Sousa