Belenenses e FC Porto defrontam-se, este domingo, a partir das 20h30, no Jamor, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No jogo entre o último e o primeiro classificado, Franclim Carvalho vai orientar pela segunda vez o Belenenses, depois de ter estado com a equipa na quinta-feira, em Famalicão. Contudo, este é o primeiro jogo depois de ter sido confirmada, em definitivo, a sua posição como sucessor de Filipe Cândido, num acordo por época e meia.

Já do outro lado, Sérgio Conceição, que cumpre castigo, vai estar ausente do banco no Estádio Nacional.

O FC Porto, líder com 47 pontos, mais três do que o Sporting, que tem 44 e joga em Vizela a partir das 18 horas, vai procurar pelo menos aumentar para nove os pontos de vantagem para o Benfica, terceiro com 41 e que empatou ante o Moreirense, no sábado. O Belenenses, 18.º e último, com 11 pontos, vai tentar, pelo menos à condição, igualar o Arouca, 17.º com 14 pontos e que viu o jogo ante o Estoril, inicialmente agendado para sábado, ser adiado devido a casos de covid-19 nos arouquenses.