No último terço do campeonato travam-se as mais variadas batalhas entre os clubes da liga. Com o título, luta europeia e permanência ainda em discussão, vários são os pontos de interesse da 26ª jornada. Na terça-feira, Gil Vicente e Famalicão abrem a jornada no estádio Cidade de Barcelos. No dia seguinte o V. Setúbal recebe o Santa Clara e joga-se a decisão do título primeiro no Algarve com o Portimonense - Benfica e logo a seguir na receção do FC Porto ao Marítimo. Na quinta-feira, o Belenenses recebe o V. Guimarães e o lanterna vermelha Desp. Aves visita o Tondela, que também ainda teme a despromoção. A abrir o fim-de-semana temos o Moreirense – Rio Ave e o Sporting Paços de Ferreira, ambos jogados na sexta-feira, ficando a jornada fica concluída no sábado, com a receção do Braga ao Boavista.

Terça-feira 9 de junho

Gil Vicente - Famalicão, 21h00

Duas equipas com sortes bem diferentes na jornada passada. O Famalicão recebeu e venceu o Porto por 2-1, o Gil Vicente deslocou-se ao Algarve e perdeu por 1-0 com o Portimonense. Com ambições diferentes para o que resta do campeonato, os famalicenses sabem que a vitória lhes garante o quinto lugar. Já o Gil Vicente, em situação confortável na luta pela permanência, soma 30 pontos, mais 11 que o primeiro clube abaixo da linha de água, quando faltam disputar nove jornadas.

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Gil Vicente: Rodrigão, Vítor Carvalho, Fernando Fonseca (lesionados)

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Famalicão: Gustavo Assunção (lesionado) Centelles e Nehuén Pérez (suspensos)

Quarta-feira, 10 de junho

V.Setúbal – Santa Clara, 17h00

Em Setúbal joga-se um duelo entre o nono e o 13.º classificados. Com vantagem para os insulares- de quatro pontos- as equipas tentam melhorar o empate a uma bola registado na primeira volta, altura em que o Santa Clara ainda jogava nos Açores. O V. Setúbal é, de resto, o rei dos empates na liga, com 11 registados até ao momento, tendo sido o resultado que obteve na passada jornada na deslocação ao terreno do Marítimo. O Santa Clara venceu o Braga por 3-2 no seu novo reduto, agora situado na cidade do futebol em Caxias, após decisão da liga.

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis V. Setúbal: Mendy e João Meira (lesionados)

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Santa Clara: Fábio Cardoso (suspenso)

Portimonense - Benfica, 19h15

O Benfica é o primeiro grande a entrar em ação nesta 26.ª jornada. Desloca-se a Portimão para defrontar uma das surpresas da jornada passada. Depois do empate caseiro com o Tondela, os encarnados jogam contra o penúltimo classificado numa má altura visto que os algarvios vêm moralizados depois de terem vencido na última jornada o Gil Vicente por 1-0. O jogo contou com um Lucas Fernandes inspiradíssimo que resolveu o jogo à bomba. O Benfica não pode perder pontos, sob pena de ver o Porto fugir na tabela classificativa, numa altura em que faltam apenas nove jornadas para se definir o campeão nacional.

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Portimonense: Mohanad Ali (ausente)

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Benfica: David Tavares

FC Porto – Marítimo, 21h15

Depois da derrota em Famalicão, os dragões regressam ao seu estádio para defrontar uma equipa que nos últimos 12 jogos venceram 11 vezes, na condição de visitado. Para o Porto este é mais um jogo na luta pelo título, sendo que os dragões entram em campo a saber o resultado final do seu concorrente direto Benfica. O Marítimo, que conta com 25 pontos – seis acima da linha de água- não vence fora há seis jogos, e tem aqui um teste muito difícil, pelo que mostra o historial recente entre os dois emblemas.

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Porto: Marcano (lesionado) Otávio (suspenso) e Nakajima (ausente)

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Marítimo: Rodrigo Pinho e Correa (suspensos)

Quinta-feira, 11 de junho

Belenenses – V.Guimarães, 19h00

Um dos duelos mais interessantes da jornada. As duas equipas vêm de boas séries – quatro jogos sem perder para o V. Guimarães e cinco jogos sem perder para o Belenenses- e encontram-se na cidade do futebol depois o 5-0 a favor dos vimaranenses registado na primeira volta. Além do orgulho ferido que vão tentar reparar, os lisboetas vão tentar somar os pontos que lhe permitam aproximar-se da primeira metade da tabela. Já o Vitória, em acesa luta por um lugar europeu desloca-se a um “recinto” onde não vence há cinco temporadas.

ONZE PROVÁVEL

Insisponíveis Belenenses: Eduardo Kau, Diogo Calila, Tomás Ribeiro e Francisco Varela (lesionados)

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis V. Guimarães: Wakaso, Aziz e Matheus Mascarenhas (lesionados) e Amoah (suspenso)

Tondela – Aves, 21h15

Tondela e Desp. Aves entram em campo nesta 26.ª jornada em situações muito diferentes. O Aves é lanterna vermelha com 13 pontos, tem a pior defesa da liga com 43 golos sofridos e tem 20 derrotas registadas ao fim de 25 jornadas. O Tondela, depois de empatar no estádio da Luz, segue em 14.º na liga com 26 pontos. Algo que as duas formações têm em comum é o facto de nas últimas 6 jornadas não terem registado nenhuma vitória. Na primeira volta, o Tondela venceu por 1-0, com um autogolo do guarda-redes Quentin Bernardeu, que já não se encontra ao serviço da equipa avense.

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Tondela: nada a registar

ONZE PROVÁVEL

Aves: Rúben Macedo (suspenso)

Sexta-feira 12 de junho

Moreirense – Rio Ave, 18h00

O duelo entre sétimo e oitavo classificados da liga prevê-se muito equilibrado. Além da proximidade em termos classificativos, a história recente apresenta um registo de cinco empates e quatro vitórias para cada emblema nos últimos 13 jogos. Com a vitória no terreno ao Bessa, o Moreirense ficou a cinco pontos do Rio Ave, que perdeu em casa frente ao aflito Paços de Ferreira. A vitória garante ao Rio Ave três importantes pontos na luta Europeia, sendo que os vila-condenses entram em campo a saber o resultado dos seus concorrentes diretos – V. Guimarães e Famalicão- na luta por essa vaga.

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Moreirense: nada a registar

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Rio Ave: Nadjack e Jambor (lesionados) Matheus Reis (suspenso)

Sporting- Paços de Ferreira

Depois do empate em Guimarães na última jornada, os leões recebem o Paços de Ferreira, que precisa urgentemente de continuar a pontuar sob pena de ver o Portimonense aproximar-se na luta pela permanência. Naquele que será o terceiro jogo de Rúben Amorim ao serviço dos leões, a dúvida é se a aposta nos jovens é para seguir até final da temporada. O Sporting apresenta um registo positivo em casa, com cinco vitórias consecutivas, sendo que a última derrota, ainda com Silas no comando técnico, foi sofrida ante os eternos rivais Benfica. Para recordar a última vitória dos pacenses em Alvalade temos de recuar até 2013. 1-0 foi o resultado final dessa partida. Depois disso registaram-se dois empates e cinco vitórias para os visitados.

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Sporting: Luiz Phellype (lesionado)

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Paços de Ferreira: Bruno Teles (suspenso)

Sábado 13 de junho

Sp. Braga - Boavista, 21h00

Duelo entre dois dos emblemas com mais história na primeira liga. Na pedreira, o Braga recebe o Boavista e tenta manter o terceiro lugar, que ficou mais perigoso depois da derrota com o Santa Clara. Com apenas três pontos de vantagem sobre o Sporting, os bracarenses defrontam uma das equipas em pior forma no campeonato. Quatro derrotas e um empate nos últimos 5 jogos colocam o Boavista numa ainda estável 12.ª posição, com 29 pontos. A tarefa dos boavisteiros torna-se ainda mais complicada por este ser um estádio onde não vencem desde 2002.

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Braga: Wallace e Tormena (lesionados) Raúl Silva (suspenso)

ONZE PROVÁVEL

Indisponíveis Boavista: Tagliapietra (lesionado) Ackah e Fabiano (suspensos)