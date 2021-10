Vizela e Benfica defrontam-se este domingo, às 18h00.



Os minhotos vão tentar quebrar um ciclo de seis jogos sem vencer na Liga, sendo que empatou os últimos cinco. Por sua vez, os encarnados têm de ganhar para voltarem a ultrapassar FC Porto e Sporting e ficaram na liderança isolada do campeonato.



O Maisfutebol vai estar no estádio do Vizela para lhe contar tudo AO MINUTO. Veja os onzes prováveis na galeria associada.