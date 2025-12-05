A cidade de Lisboa pára por instantes - Benfica e Sporting medem forças a partir das 20h15 desta sexta-feira, em jogo da 13.ª jornada da Liga portuguesa, um jogo que pode acompanhar AO VIVO no Maisfutebol. Já se conhecem as escolhas dos respetivos treinadores.

José Mourinho, técnico benfiquista, aposta novamente em Leandro Barreiro atrás do ponta-de-lança Vangelis Pavlidis. Em relação ao último embate entre as duas equipas, na Supertaça Cândido de Oliveira (vencida pelas águias em agosto), há apenas uma mudança - sai Akturkoglu para a entrada de Sudakov.

Em comparação com o último jogo do Benfica, na vitória sobre o Nacional (2-1), Mourinho muda uma peça - sai Rodrigo Rêgo para o regresso de Richard Ríos à titularidade. Aursnes ocupa a posição de extremo-direito.

Já Rui Borges, timoneiro do Sporting, preferiu chamar Pote de novo ao onze inicial como extremo-esquerdo, retirando Geovany Quenda daquela posição. Morita é o eleito para jogar ao lado de Hjulmand no meio-campo.

Em relação ao triunfo folgado sobre o Estrela da Amadora (4-0), na última jornada, Borges muda apenas Quenda por Pote.

BENFICA: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea e Richard Ríos; Sudakov, Barreiro e Aursnes; Pavlidis.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, Gonçalo Oliveira, Tomás Araújo, Rodrigo Rêgo, Manu Silva, João Rego, Prestianni, Schjelderup e Ivanovic.

SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Trincão e Pote; Luís Suárez.

SUPLENTES DO SPORTING: João Virgínia, Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Giorgi Kochorashvili, João Simões, Fotis Ioannidis, Geovany Quenda, Alisson Santos.

[Notícia atualizada às 19h22]