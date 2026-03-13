Liga
Eredivisie e a ultrapassagem de Portugal no ranking da UEFA: «É vosso... por agora»
Triunfo do FC Porto sobre o Estugarda (2-1) faz com que Portugal suba ao sexto lugar e ultrapasse os Países Baixos
Triunfo do FC Porto sobre o Estugarda (2-1) faz com que Portugal suba ao sexto lugar e ultrapasse os Países Baixos
A Eredivisie reagiu com fair play e humor à ultrapassagem de Portugal aos Países Baixos no ranking da UEFA, após a vitória do FC Porto sobre o Estugarda (2-1), esta quinta-feira.
Através das redes sociais, a página oficial da Liga Neerlandesa partilhou uma fotografia com a mensagem «Faz favor, amigos» e a seguinte descrição: «É vosso... por agora». O triunfo dos azuis e brancos faz com que Portugal tenha três vagas na Liga dos Campeões, duas de forma direta e uma via pré-eliminatórias.
It’s yours… for now.😉— VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) March 12, 2026
🤝 @ligaportugal pic.twitter.com/Ojjfyk6X4W
