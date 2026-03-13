A Eredivisie reagiu com fair play e humor à ultrapassagem de Portugal aos Países Baixos no ranking da UEFA, após a vitória do FC Porto sobre o Estugarda (2-1), esta quinta-feira.

Através das redes sociais, a página oficial da Liga Neerlandesa partilhou uma fotografia com a mensagem «Faz favor, amigos» e a seguinte descrição: «É vosso... por agora». O triunfo dos azuis e brancos faz com que Portugal tenha três vagas na Liga dos Campeões, duas de forma direta e uma via pré-eliminatórias.