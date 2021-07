Amir Abedzadeh, guarda-redes que representou o Marítimo entre 2017 e 2021, foi anunciado esta quinta-feira como reforço do SD Ponteferradina, equipa que disputa o segundo escalão do futebol espanhol.



O guardião iraniano de 28 anos disputou 29 jogos pelo Marítimo na época passada. Agora, vai jogar no Ponteferradina, oitavo classificado da última edição da segunda divisão espanhola.