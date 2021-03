Pedro Proença espera que a partir de 19 de abril o público volte a ter autorização voltar a assistir ao vivo a jogos das competições profissionais de futebol.

Numa reação ao plano de desconfinamento, apresentado nesta quinta-feira pelo primeiro-ministro António Costa, o presidente da Liga manifestou «esperança» nessa possibilidade. «Hoje, olhamos para o futuro a acreditar que, em breve, a 19 de abril, poderemos ter os adeptos connosco nas bancadas!»

O plano de desconfinamento contempla a realização eventos exteriores com diminuição de lotação a partir de 19 de abril e de grandes eventos exteriores e interiores com diminuição de lotação a partir de 3 de maio.

A reação de Pedro Proença na íntegra:

«Esperança. É o que sentimos ao assistir à comunicação pública do Governo! Faz amanhã um ano que tomámos a decisão, (mais difícil desde que estamos na Liga), de suspender as competições profissionais. Hoje, olhamos para o futuro a acreditar que, em breve, a 19 de abril, poderemos ter os adeptos connosco nas bancadas! Visto que o desconfinamento previsto quer para eventos exteriores com lotação reduzida quer para a reabertura das salas de espectáculos, ocorrerá nessa data, estamos certos que esse será o momento para o regresso do calor dos cânticos, do conforto dos aplausos, do vibrar das emoções, daquele que ao longo deste dificil período nunca, por um único momento que fosse, deixamos cair no esquecimento: os nossos adeptos!»