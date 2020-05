O Gil Vicente confia que vai jogar no Estádio Cidade de Barcelos, confirmando que «relativamente à vistoria foram solicitadas pequenas retificações que facilmente vão ser solucionadas», na sequência de o recinto não ter sido um dos nove aprovados, esta quarta-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para acolher os encontros que restam da I Liga 2019/2020.

A informação foi prestada por fonte do clube minhoto à agência Lusa, sendo que o Gil Vicente aguarda agora nova vistoria da Administração Regional de Saúde, a realizar em breve, para a reavaliação dos requisitos.

O Gil Vicente tem um dos estádios de categoria nível 1 para a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). Deste nível, só não foram aceites o dos barcelenses e o do Boavista, o Estádio do Bessa.

Além destes, a DGS indicou também os estádios do CD Aves, do Rio Ave, Bonfim e Capital do Móvel para «um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde».

Entre os clubes que carecem de autorização de estádios, o Famalicão, que abdicou do seu recinto, tem como hipótese o Estádio Cidade de Barcelos, o Desportivo das Aves não descartou o Estádio do Bessa e o presidente do Rio Ave admitiu que jogar no Estádio do Dragão seria uma boa alternativa para o clube de Vila do Conde.

Dos outros clubes, o Moreirense tem acordo com o V. Guimarães para jogar no D. Afonso Henriques e o Santa Clara e o Belenenses vão jogar na Cidade do Futebol.