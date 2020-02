A Polícia de Segurança Pública informou que impediu a entrada no Benfica-Sp. Braga de um adepto que está impedido de entrar em recintos desportivos.

Em comunicado, a PSP diz que detetou um adepto do emblema bracarense quando este tentava entrar no Estádio da Luz, no sábado, antes do jogo entre as duas equipas.

A PSP alerta os adeptos que estão impedidos de entrar em recintos desportivos para não desrespeitarem essa ordem, sob pena «de lhes serem agravadas essas sanções».