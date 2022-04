Com o empate contra o Famalicão, o Benfica aumentou para 15 o número de pontos perdidos na Luz nesta edição da Liga 2021/22.



Desde 2007/08 que os encarnados não perdiam tantos pontos em casa no campeonato, nessa altura disputado entre 16 equipas. Nesse ano, recorde-se, o Benfica terminou o campeonato no 4.º lugar - a pior campanha desde 2001/02 - com 54 pontos e pelo caminho teve três treinadores: Fernando Santos, José Antonio Camacho e o interino Fernando Chalana.



Porém, as águias ainda podem acabar com registo igual ao de 2007/08 se perderem na receção ao FC Porto, no Clássico da 33.ª e penúltima jornada da Liga.



Épocas com mais pontos perdidos pelo Benfica na nova Luz na Liga:



2021/22: 15 pontos*

2020/21: 12

2019/20: 13

2018/19: 7

2017/18: 8

2016/17: 6

2015/16: 6

2014/15: 4

2013/14: 6

2012/13: 6

2011/12: 3

2010/11: 10

2009/10: 2

2008/09: 14

2007/08: 18



*Benfica ainda tem mais um jogo por disputar na Luz e pode acabar com registo igual ao de 2007/08