O FC Porto recuperou nesta sexta-feira um vídeo dos festejos às escuras no relvado do Estádio da Luz, após a vitória frente ao Benfica (2-1) que garantiu a conquista do título nacional da Liga 2010/11. Foi há exatamente nove anos.



Durante o dia, o treinador André Villas-Boas reconheceu que essa foi «a maior alegria» da sua carreira desportiva.



O colombiano Fredy Guarín, ainda no relvado, definiu aquele dia como «histórico».



Recorde os festejos do FC Porto: