Mesmo sem o FC Porto jogar em casa na nona jornada, o Estádio do Dragão regressou à liderança do ranking de estádios da I Liga portuguesa, depois de cumpridas as primeiras nove rondas da competição, informou esta quarta-feira a Liga.

O Estádio da Luz, que liderava ao fim da oitava jornada, com a mesma média do Dragão (4,95), mas um total acumulado superior (23,80 da Luz para 23,79 do Dragão), ficou com média inferior, de 4,93, depois do Benfica-Rio Ave do último sábado.

A fechar o pódio continua o Estádio José Alvalade, casa do Sporting, numa hierarquia que pode ver na galeria associada.

Conforme explica a Liga, «estas notas são baseadas na classificação final dada pelos Delegados nomeados para o respetivo jogo, que avaliam acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza», sendo que, «por outro lado, a equipa que compõe o Match Center da Liga Portugal analisa os critérios relacionados com o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo e aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash)», dando o somatório «uma percentagem convertida em ranking e que todas as semanas terá uma determinada nota e avaliação».