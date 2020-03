O Belenenses colocou à disposição da Câmara Municipal de Lisboa as instalações do Estádio do Restelo, bem como do Pavilhão Acácio Rosa, para a montagem de um hospital de campanha, espaço de apoio aos hospitais mais próximos ou qualquer outra resposta social que o município considere útil.

Com os campeonatos suspensos, o clube do Restelo juntou-se, assim, à onda de solidariedade que tem sido seguida por quase todos os clubes portugueses nos últimos dias [veja artigos associados], face à pandemia do novo coronavírus.