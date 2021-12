Por: Mariana Rebelo Silva

O Gil Vicente regressou às vitórias na I Liga, em Tondela, com Murilo (58m), Matheus Bueno (77m) e Boubacar, este já no tempo de compensação (90+3m), a marcarem os golos e a fecharem o ano com chave de ouro para a equipa de Ricardo Soares. O Tondela foi atraiçoado, mais uma vez, por erros defensivos e falta de eficácia.

Foi um início de partida animado, com as duas equipas a procurarem ter bola. Chegar à zona de finalização parecia mais difícil, mas, com o passar dos primeiros minutos, o golo podia ter caído para qualquer um dos lados.

A primeira grande jogada e oportunidade do Tondela em abrir o marcador aconteceu aos 12 minutos. Salvador Agra abriu na direita e esteve a cargo de Rafael Barbosa um cruzamento rasteiro para a zona de penálti. Daniel dos Anjos finalizou ao lado, muito próximo da baliza de Frelih. O Tondela crescia no encontro e aos 18 minutos, eis que, primeiro, Undabarrena surgia a desviar ao primeiro poste e, depois, Rafael Barbosa a rematar cruzado para defesa do guardião do Gil.

Seguiram-se dois momentos de aflição para os beirões. O primeiro, com Matheus Bueno a rematar cruzado e forte para defesa esforçada de Niasse. O segundo, com Murilo a rematar ao poste. Momentos em que a equipa de Ricardo Soares ‘acordou’ no encontro.

Aos 36 minutos, Undabarrena rematou de pé esquerdo, rasteiro e colocado, fazendo o esférico passar a centímetros do poste direito da baliza de Frelih.

No reatamento, o Tondela voltou a entrar forte e Daniel dos Anjos desviou, de cabeça, após cruzamento de Salvador Agra. A bola saiu, sem perigo, para o Gil Vicente.

Aos 56 minutos, uma grande defesa, com o pé direito, de Frelih, a remate de Daniel dos Anjos. E como quem não marca, por vezes sofre, os gilistas chegaram, no mesmo minuto, ao golo da vantagem. Na sequência de um pontapé de baliza, Samuel Lino colocou a bola nas costas da defesa do Tondela e Murilo apareceu a desviar de pé esquerdo.

O Tondela tentava reagir ao golo sofrido e, apesar de aumentar a pressão ofensiva, tudo parecia correr mal. Até para Daniel do Anjos que, aos 65 minutos, desperdiçou a melhor oportunidade para igualar o marcador. Atrapalhação na área.

Matheus Bueno alargou a vantagem, aos 77 minutos, após perda de bola de Jhon Murillo. Pedrinho assistiu e isolou Matheus Bueno, que só teve que picar o esférico sobre Niasse.

Boubacar Hanne, acabado de entrar na partida, só precisou de três minutos para fazer o terceiro dos gilistas. Ganhou em velocidade e rematou forte e cruzado, após assistência de Pedrinho.

Aos 90+6’, Daniel dos Anjos ainda rematou na área, mas sobre a barra.

Final de ano mais feliz para os gilistas do que para os beirões.