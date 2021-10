Os responsáveis do Belenenses acreditam que vão estar reunidas todas as condições para que o próximo jogo na condição de visitado seja já disputado no Estádio Nacional.

O relvado do Jamor foi trocado, mas o novo "tapete" já está instalado, e pode ser estreado a 31 de outubro, dia do jogo com o Santa Clara, da 10.ª jornada da Liga.

Existe ainda alguma margem temporal para que o relvado esteja em boas condições, portanto, uma vez que o Belenenses joga fora para a Taça de Portugal (visita o Berço no próximo dia 17), e depois terá estatuto de visitante também na 9.ª jornada da Liga (joga no Bessa, com o Boavista).

O Belenenses ainda não fez qualquer jogo no Jamor, esta época. Estava prevista a realização de três encontros no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, mas entretanto também o jogo com o Tondela foi disputado no recinto de Leiria, devido ao atraso nas obras do Estádio Nacional, que implicaram não só a troca do relvado, mas também da caixa e do sistema de rega.

Os responsáveis do Belenenses encaram o regresso ao Jamor como um fator importante para a estabilização da equipa, que ainda não somou qualquer vitória na presente temporada, e ocupa a penúltima posição da Liga. O treino desta terça-feira foi cancelado e deu lugar a uma reunião entre o presidente, Rui Pedro Soares, e o treinador, Petit, para analisar o momento.