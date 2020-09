O Farense vai receber o Nacional no estádio do Algarve, confirmou o Maisfutebol.



Em virtude das obras de beneficiação no estádio São Luís ainda não estarem concluídas, os Leões de Faro vão ser obrigados a disputar o encontro da segunda jornada em casa emprestada. Há ainda a possibilidade de a equipa de Sérgio Vieira defrontar o Famalicão também no Estádio do Algarve.



Após 18 anos de ausência, o Farense está a realizar obras no sistema de iluminação, nos acessos e nos balneários e na construção de novas casas de banho além de um novo relvado, situação ficará resolvida dentro de uma semana. Refira-se que as melhorias no São Luís sofreram atrasos devido à conjuntura atual.



Lembre-se que os algarvios e o Nacional foram as equipas promovidas à Liga na época 2019/20.