O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Reinaldo Teixeira, confirmou na terça-feira que mantém contacto com o Governo para discutir a eventual legalização da venda de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios de futebol.

No final da assembleia geral da Liga, que teve lugar no Porto, o dirigente explicou que o tema tem sido trabalhado desde que assumiu funções, envolvendo várias entidades.

«Hoje, podem vender-se bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios, desde que esteja contemplado no regulamento de segurança e seja vistoriado pelas forças de segurança. Também há abertura do Governo para que se possa ajustar a legislação», referiu.

O tema voltou a ser colocado em cima da mesa depois de o Vitória de Guimarães ter avançado, durante a assembleia geral, com uma proposta que reivindica a atualização da legislação, em vigor desde a década de 80, que impede a comercialização destas bebidas nos recintos desportivos.

O clube minhoto classificou a norma como «anacrónica», sublinhando que limita fontes de receita que, em campeonatos como o inglês e o alemão ou o holandês, atingem valores muito elevados em cada jornada, graças à comercialização de cerveja e sidra dentro dos estádios.

O V. Guimarães defende que a proibição atual acaba por incentivar o consumo de bebidas de maior graduação alcoólica, em contextos de menor controlo, aumentando o risco de conflitos. Deste modo, o clube propõe que a Liga e os clubes avancem com uma petição ao Parlamento a favor da legalização regulada da venda de bebidas de baixo teor alcoólico em todas as áreas dos recintos desportivos.

