Ao fim de 11 jornadas, o Estádio da Luz mantém-se na liderança do ranking de estádios da Liga.

O recinto do Benfica tem uma média de 4,93 (numa escala 0-5), pelo que está à frente do Estádio do Dragão (4,92) e de Alvalade (4,77), segundo e terceiros classificados, respetivamente.

Abaixo do pódio, surge o Estádio Cidade de Barcelos, com uma média de 4,69.

Refira-se que as avaliações dos recintos são baseadas na análise dos delegados de cada jogo. Estão em causa as «acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza».

São também avaliados «critérios relacionados com o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo e aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash)».

Veja, na galeria associada, a classificação dos estádios da Liga ao fim de 11 jornadas.