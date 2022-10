O Estádio da Luz está de regresso à liderança do ranking oficial de recintos da Liga, ao fim de dez jornadas.

O Benfica jogou fora, o Clássico com o FC Porto, e por isso manteve a média (4,93), beneficiando depois da quebra na média do Estádio do Dragão, que passa de 4,97 para 4,92 após o jogo com o Benfica.

No terceiro lugar surge o Estádio José Alvalade, do Sporting, com 4,77.

As notas são baseadas na classificação final dada pelos Delegados nomeados para o respetivo jogo, que avaliam acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza. A equipa que compõe o Match Center da Liga Portugal analisa os critérios relacionados com o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo e aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash).

VEJA, NA GALERIA DE FOTOS ASSOCIADA, A CLASSIFICAÇÃO DOS ESTÁDIOS DA LIGA AO FIM DE DEZ JORNADAS.