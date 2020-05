O Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente) e o Estádio do Bessa (Boavista) foram aprovados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para acolher os jogos que restam da I Liga de futebol na época 2019/2020. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmaram, esta noite, o aval aos dois palcos.

«A Administração Regional de Saúde do Norte informou esta quinta-feira à noite que as Autoridades de Saúde dos ACES Barcelos/Esposende e Porto Ocidental, após segunda visita, emitiram parecer favorável à utilização dos Estádios Cidade de Barcelos e do Bessa, respetivamente, considerando a análise da documentação rececionada, as visitas efetuadas e os critérios definidos no Parecer Técnico da Direção-Geral da Saúde, de 10 de maio de 2020», refere a nota conjunta da LPFP e da FPF.

O recinto dos gilistas, apurou o Maisfutebol, carecia de escassos detalhes, nomeadamente autocolantes para identificar os doseadores do gel, algumas marquesas e fechar uma porta de uma sala de isolamento. Já o recinto do Boavista, conforme informou o clube, precisava de melhorar «circuitos de acesso e sinalética».

São já 12 os estádios já aprovados. O Cidade de Barcelos e o Bessa - recintos considerados de nível 1 pela LPFP que estavam por aprovar - juntam-se, assim, à Cidade do Futebol, ao Estádio D. Afonso Henriques (V. Guimarães), ao Estádio do Dragão (FC Porto), ao Estádio João Cardoso (Tondela), ao Estádio José Alvalade (Sporting), ao Estádio do Marítimo (Marítimo), ao Estádio Municipal de Braga (Sp. Braga), ao Estádio da Luz (Benfica) e ao Portimão Estádio (Portimonense) e ao Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira) como recintos autorizados pela DGS.

Por aprovar, caso tal aconteça, estão o Estádio do Bonfim, o Estádio do CD Aves e o Estádio do Rio Ave FC. Depois da aprovação dos nove primeiros estádios, a DGS tinha solicitado «um conjunto de correções» para uma nova vistoria por parte das autoridades de saúde. Para estas correções, estavam também visados o Capital do Móvel, o Cidade de Barcelos e o Bessa, agora aprovados.

Recorde-se que o Famalicão chegou a acordo com o Gil Vicente para jogar no Cidade de Barcelos e o Desp. Aves não descartou o Bessa, caso o seu estádio não seja aprovado. O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, também admitiu que o Estádio do Dragão seria uma boa alternativa, caso o clube não possa jogar em Vila do Conde. Já o Santa Clara e o Belenenses vão jogar na Cidade do Futebol.