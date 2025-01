O triunfo do Nacional sobre o FC Porto (2-0), na tarde de domingo, encerrou a primeira volta da Liga. Para lá das contas na tabela ao cabo de 17 jornadas – com o Sporting no topo e o Boavista no fundo – o Maisfutebol recorre aos dados do SofaScore – parceiro estatístico – para fazer o ponto de situação individual.

Na baliza, o destaque é repartido por Diogo Costa e Patrick Sequeira, do Casa Pia. O guardião e capitão do FC Porto detém o máximo de jogos sem sofrer golos (11). Por sua vez, Sequeira – que brilhou na 17.ª jornada – regista, por média, quatro defesas.

Quanto às estatísticas defensivas, Gil Vicente, Rio Ave e Farense surgem em destaque, seguidos por Benfica, Nacional e Boavista.

No que diz respeito à média de desarmes, Cláudio Falcão (Farense) regista 3,2 por jogo. Por sua vez, o gilista Mory Gbane lidera nas interceções (2,1 por jogo).

No centro da defesa do Rio Ave mora o líder de alívios por jogo: Aderllan Santos (8). Por fim, na disciplina, Santi García (Gil Vicente) acumula oito cartões amarelos.

Na frente há um defesa portista entre leões. O máximo de golos, como é sabido, pertence a Gyökeres (21), que também lidera a média de remates (5). Quanto às assistências, Francisco Trincão é líder (8).

Na média de dribles bem-sucedidos, Bruma eleva o Sp. Braga ao topo (3).

Por fim, o mestre dos passes chave é Pote (5), enquanto Otávio – do FC Porto – lidera nos passes acertados por partida (73).

De notar que o Sporting é vice-líder na maioria das métricas ofensivas, com exceção aos golos e assistências. Nesses casos surgem Samu, do FC Porto, e Nuno Moreira, do Casa Pia.