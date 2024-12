Terminada a 13.ª jornada da Liga, Viktor Gyökeres, do Sporting, segue no topo da lista de melhores marcadores, ainda que a diferença para Samu, do FC Porto, permaneça nos sete golos.

O avançado sueco marcou no desaire do Sporting na visita ao Moreirense (2-1), enquanto o espanhol fez o gosto ao pé em Famalicão (1-1).

De pé quente continuam também Aktürkoglu e Vinícius Lopes, decisivos para os triunfos de Benfica e Santa Clara, respetivamente.

A fechar este top-5, nota para os golos de Bruma (Sp. Braga) e o golo de Alejandro Marqués (Estoril), que, assim, alcançaram os cinco na Liga.

Consulte os melhores marcadores na Liga à 13.ª jornada.

17 golos: Gyökeres (Sporting).

10 golos: Samu (FC Porto).

8 golos: Galeno (FC Porto).

6 golos: Aktürkoglu (Benfica), Vinícius Lopes (Santa Clara) e Clayton Silva (Rio Ave).

5 golos: Bruma (Sp. Braga), Marqués (Estoril) e Fujimoto (Gil Vicente).