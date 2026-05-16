Pela terceira época consecutiva, o Sporting conseguiu o melhor marcador da Liga. Depois de Gyökeres – com 29 e 39 golos – Luis Suárez apontou 28 golos em 32 jogos. O goleador colombiano superou Pavlidis (Benfica, 22 golos) e Begraoui (Estoril, 20 golos). De notar que, neste sábado, Chucho Ramírez – venezuelano do Nacional – bisou e assumiu o quarto lugar da lista, com 18 golos, superando Zalazar (16) e Ricardo Horta (14), dupla do Sp. Braga.

Quanto ao FC Porto, o melhor marcador na Liga foi Samu, com 13 golos em 20 jogos.

A título de curiosidade, Pavlidis e Zalazar foram os jogadores com mais golos de penálti, ambos com 10 convertidos.

No capítulo das assistências, João Carvalho – capitão do Estoril – terminou com 12, superando Francisco Trincão por uma. A fechar este pódio está Gabri Veiga, com oito assistências.

Confira a lista completa dos melhores marcadores da Liga.

28 golos: Luis Suárez (Sporting).

22 golos: Pavlidis (Benfica).

20 golos: Begraoui (Estoril).

18 golos: Chucho Ramírez (Nacional).

16 golos: Zalazar (Sp. Braga).

14 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).

13 golos: Samu (FC Porto) e Pote (Sporting).

11 golos: Murilo (Gil Vicente).

10 golos: Pau Victor (Sp. Braga).

Nove golos: Marezi (Alverca) e Trezza (Arouca).

Oito golos: William Gomes (FC Porto).