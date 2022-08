A Liga 2022/23 ainda não teve nenhum penálti convertido com sucesso. E não faltaram grandes penalidades nas duas primeiras rondas.



No total dos 18 jogos já realizados, registam-se quatro grandes penalidades assinaladas. Porém, ainda ninguém foi capaz de fazer golo da marca dos 11 metros. Um registo invulgar, diga-se.



De resto, o Famalicão foi a primeira equipa a beneficiar de um castigo máximo no encontro com o Estoril, mas Álex Millán não foi capaz de bater Dani Figueira. Igualmente na ronda inaugural, Leonardo Lelo permitiu a defesa de Marco no embate entre Santa Clara e Casa Pia.



Na segunda jornada houve mais dois penáltis falhados. Yusupha atirou ao ferro o penálti de que dispôs no Boavista-Santa Clara enquanto João Teixeira nem sequer acertou no alvo no Marítimo-Desp. Chaves.



Recorde todos os penáltis falhados na Liga 2022/23:



O penálti no Estoril-Famalicão



O penálti no Santa Clara-Casa Pia



O penálti no Boavista-Santa Clara







O penálti no Marítimo-Desp. Chaves