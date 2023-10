O Estoril Praia recebe o Benfica, este sábado, em pleno processo de reconstrução e de adaptação aos métodos de trabalho do novo treinador. Vasco Seabra, que pegou na equipa há cerca de uma semana e meia, vai para o terceiro jogo sentindo à frente dos «canarinhos» espera que a equipa seja capaz de se superar frente aos campeões nacionais.

«A motivação dos jogadores é alta para dar alegrias aos adeptos. É uma oportunidade de competirmos connosco mesmos para nos superarmos», frisou o técnico estorilista.

Essa motivação é importante, mas, num jogo de alto nível de exigência, não será suficiente. A equipa precisa de evoluir noutros aspetos. «Olhamos com responsabilidade para darmos o melhor de nós, com um registo máximo de intensidade e aumentando o nível de organização», acrescentou.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Vasco Seabra deu indicações do que considera ser mais importante fazer na partida de sábado.

«Queremos anular o jogo interior do Benfica, que é muito forte. Temos de ser fortes a fazer pressão para ter bola, roubar a bola ao Benfica e conseguir ferir no último terço. Queremos muito ser capazes de criar oportunidades de golo e conseguirmos um nível de coesão, que é também um dos desafios que andamos à procura», destacou o técnico.

Vasco Seabra, de 40 anos, chegou ao Estoril há menos de duas semanas e já orientou a equipa em dois encontros. Ganhou ao Leixões, para a Taça da Liga, e vem de perder com o Vitória de Guimarães, num jogo tenso, na última jornada da Liga. O treinador lembra esse curto período de trabalho, mas enaltece a atitude dos jogadores.

«Temos, neste momento, nove sessões de treino desde que chegámos, nas quais, em quatro ou cinco, os jogadores com mais minutos estavam em regime de recuperação. Temos procurado tocar em várias incidências que são prementes para nós, tal como a capacidade de estar coesa, compacta e de sentir confortável no jogo, ter uma equipa preparada para reagir e ser proativa, antecipar situações para sermos competentes na capacidade de ganhar a bola. A equipa demonstra uma vontade muito grande e uma responsabilidade para evoluir. A motivação de treinar estes jogadores é grande", afirmou.

O Benfica vem de uma derrota em Milão, com o Inter, jogo onde perdeu, também, dois jogadores importante: Bah e Di Maria. Mas, para Vasco Seabra, isso não é muito relevante para o Estoril Praia.

"O adversário tem diferentes alternativas de qualidade nas diferentes posições. Podem ser jogadores com características diferentes, mas importante é a forma como nos desafiamos a nós mesmos", insistiu.

O Estoril Praia é penúltimo classificado, com quatro pontos. Recebe o Benfica às 20h30 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, num encontro que será dirigido por André Narciso. O jogo terá acompanhamento ao minuto no MaisFutebol.