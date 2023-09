Álvaro Pacheco projetou esta sexta-feira a receção do Estoril ao Vizela e assumiu que os canarinhos pretendem equilibrar o rendimento setores defensivo e ofensivo, pois têm o terceiro melhor ataque da prova e a segunda defesa mais batida.

«A equipa tem de ser capaz de estar mais compacta e junta. Deve haver mais solidariedade e, no fundo, a procura de mais ajustes posicionais para que os jogadores de sintam mais confortáveis. A nossa forma arrojada que temos ofensivamente – e nunca quero que as minhas equipas percam isso – por vezes obriga a linha defensiva a sair da zona de conforto», afirmou.

O técnico apontou a aspetos como a «agressividade», assim como «ganhar duelos» e «fazer os jogadores acreditar».

«No fundo, há que acreditar que o que eles são capazes de fazer no treino, eles são capazes também de fazer nos jogos, e não tenho dúvidas nenhumas de que é isso que vai acontecer amanhã [sábado]. Eles têm estado tranquilos, serenos e, principalmente, a acreditar no que temos estado a fazer e no processo», vincou.

«Percebemos que estamos numa fase em que não estamos a fazer o que pretendíamos a nível de pontos e temos de olhar para aquilo em que não estamos tão bem para amanhã [sábado], no desafio, sermos capazes de fazer o que está no nosso foco, que é vencer», disse ainda.

Álvaro Pacheco, que orientou o Vizela durante duas épocas e meia, vai reencontrar os minhotos pela primeira vez desde que saiu do comando técnico da equipa.

«Acho que o conhecimento está nos dois lados e são dois cenários diferentes. Acho que o Vizela, neste momento, está diferente e eu também estou num clube diferente, com jogadores diferentes. Aqui, eu conheço muito deles e sei aquilo que eles podem aportar e dar, assim como eles identificam claramente o que sou enquanto treinador», realçou.

O técnico assumiu ainda que nutre «um sentimento de gratidão» pelo Vizela, lembrando que se estabeleceu entre ambas as partes «uma relação e ligação muito fortes».

O Estoril Praia recebe o Vizela este sábado, a partir das 15h30. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.