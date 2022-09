Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações após a vitória sobre o Estoril, explicou a contratação de Arthur Gomes, um extremo, quando muito se fala da necessidade de o Sporting ter mais um ponta de lança.

«A explicação é fácil. Na ala eu tinha a certeza de qual o jogador que queria: era o Arthur Gomes. Pelo historial que tem, a formação no Santos, é um jogador que conhecemos há algum tempo. Olho para o futuro do Sporting e ele enquadra-se perfeitamente. E ainda não encontrámos homem de área que eu quero. E tem de ser como eu quero. Tentámos compensar a equipa por aí. Qualquer dia preciso de baixar o Pote, muitas vezes vai acontecer, preciso de mais um ala e temos o Arthur. Um jogador com grande potencial e que vai crescer muito. O homem de área vai ter de esperar, Paulinho está e de volta no próximo treino, por isso vamos ter paciência.»

[em atualização]