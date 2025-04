O Estoril foi ao reduto do Casa Pia vencer por 3-1, mas Ian Cathro já sabe que terá duas dores de cabeça para a receção ao Benfica, na 32.ª jornada da Liga.

Isto porque Holsgrove viu o quinto cartão amarelo e terá de cumprir um jogo de castigo, além de Wagner Pina, que acabou expulso no banco de suplentes, devido a protestos para com o árbitro. Recorde-se que as duas equipas medem forças este sábado, a partir das 20h30.