Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate (1-1) frente ao Boavista, no jogo de encerramento da sétima jornada da Liga:



«É tudo fruto do processo. O jogo interior é mais apetecível e mais difícil de tentar. Houve alguma incapacidade nossa na primeira parte. Tínhamos superioridade numérica no corredor central, mas a nossa forma de jogar implica ter coragem. Os nossos centrais entraram na equipa este ano e leva tempo a ganhar coragem para encontrar o jogo interior.



A segunda parte mostrou isso. Conseguimos compreender o jogo e ligar mais vezes por dentro. Faz parte do processo, é tudo uma questão de tempo. Temos um plantel muito interessante, falta que todos pensem o mesmo ao mesmo tempo.



Acho o resultado extremamente injusto. Pelo jogo que fizemos o resultado nem é positivo nem negativo, é satisfatório. Positivo seria tirar três pontos ao Boavista. Não conseguimos, mas impedimos que um adversário direto se aproximasse. Roubámos um ponto na casa do Boavista, mas justificávamos outro resultado.»



[Sobre o Rui Fonte que foi pela primeira vez titular]. «Gostei imenso do jogo do Rui. Foi sempre uma ameaça à linha defensiva, conseguiu ligar por dentro e acho que fez um belíssimo jogo. Acho que esse calvário está fora da sua cabeça e mesmo fisicamente está bem. O jogo que ele fez responde à questão.»