Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a vitória por 2-1 frente ao Tondela, no jogo que encerrou a quinta jornada da Liga:



«Não fui de todo surpreendido com o jogo do Tondela. Saímos daqui com três pontos, contra um adversário muito difícil. Posso estar enganado, mas acho que poucas equipas vão passar por aqui e sair com os três pontos. Acaba por ser uma vitória importante, contra um adversário direto em termos de objetivos. Portanto, não poderia estar mais satisfeito.

Os golos surgem todos com uma pressão bem feita. Sabíamos o que queríamos e conseguimos recuperar duas bolas que deram em golo na primeira parte. Na segunda parte tentei refrescar a equipa de modo a manter a pressão exercida na primeira parte.

[Queremos] amealhar pontos, tentar andar o mais longe possível dos lugares inferiores. Não temos objetivos máximos, temos objetivos mínimos, que é a manutenção. Tentamos sempre jogar para ganhar os três pontos.»