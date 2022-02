Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Estoril, que colocou fim a um cilco de sete jogos sem vencer.

«O futebol é muitas vezes ingrato. Nos últimos sete jogos sem ganhar, estivemos quatro vezes a vencer e duas delas a vitória escapou-nos fora de horas. Hoje voltámos a ter duas bolas nos ferros no mesmo lance, uma bola de golo cortada em cima da linha e parecia mais uma vez que não ia acontecer.

No momento em que as vitórias não pareciam querer cair, só mesmo este grupo seria capaz de ir buscar este triunfo. Foi uma vitória sofrida e isso traz ainda um sabor mais especial. A minha corrida [no momento do golo] foi nesse sentido: o tempo estava a esgotar-se e aquilo aconteceu. Ter sido perto do fim, soube ainda melhor.»

[que efeito pode ter na equipa esta vitória?]

«Terá um efeito positivo. Não é nada fácil trabalhar sem vitórias, mas este grupo tem sido fantástico. Não gosto de individualizar, mas o Joãozinho te sido um dos grandes timoneiros, sempre sereno, a puxar pelo grupo. As pessoas esquecem-se de onde vem esta fase. Tivemos aqueles casos todos de covid, depois jogo com o Arouca foi adiado devido aos casos de covid deles e desde essa altura, esta semana foi a primeira em que conseguimos ter uma semana normal de trabalho.»

[qual a sensação de voltar a ganhar?]

«Tenho uma sensação de libertação. Esta vitória liberta-nos um bocado. Ainda agora tenho a sensação que se marcássemos mais cedo, íamos sofrer muito mais. Depois do golo, vestimos o fato de macaco e agarrámo-nos à vitória.»