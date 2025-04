Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga em conferência de imprensa após a vitória sobre o Estoril por 0-2:

[Análise do jogo]

Acho que fomos uns justos vencedores. Uma equipa que tem vindo a evoluir, a nossa, que está num ponto de maturidade se calhar mais elevado da época. Interpreta bem aquilo que tem que fazer no jogo, em todos os momentos do jogo. Fazemos uma exibição segura. Penso que fomos uns justos vencedores. Conseguimos dois golos na primeira parte. O segundo com alguma felicidade. Depois, na segunda parte, fechámos bem os caminhos para a nossa baliza e tivemos ali mais três ou quatro situações. Pelo menos três claras, para poder fazer golo. Mas também acho que seria demasiado penalizador para o louvor e para a entrega da equipa do Estrela.

[João Moutinho e Gharbi]

O João é um jogador absolutamente fantástico. Continua com as suas capacidades completamente intactas e é um jogador que é muito importante na dinâmica da nossa equipa. E dou também uma palavra ao Ismael Gharbi. Porque o Ismael, quando chegou e quando veio do Paris Saint-Germain, era um jogador com bola absolutamente fantástico. Mas depois, sem bola e em transição ofensiva, era perto do zero. E hoje faz uma exibição absolutamente fantástica do ponto de vista coletivo, do ponto de vista da sua interpretação daquilo que tinha que fazer. Ele, basicamente, jogou praticamente como carrillero. Era ele a fechar o lado esquerdo, já que o Estoril jogava com uma frente de ataque de dois jogadores abertos, depois um avançado e dois interiores. E ele tinha de ir atrás, fechar o lateral. E fê-lo de uma forma fantástica. Depois disso, ainda conseguir fazer dois golos, estou extremamente satisfeito com ele. E o meu comportamento, a minha satisfação por ele é seu ponto de vista da própria evolução como jogador. Porque assim, ele dá passos gigantes para ser um jogador cada vez mais completo.

[Estoril vende caras as derrotas em casa]

Sim, parte concordo. O Estoril hoje tinha algumas baixas, mas isso faz parte do futebol. Nós também já tivemos e vamos tendo também. A volta e meia, temos 4 a 5 jogadores de fora. Isto faz parte do jogo. Mas é uma equipa sempre difícil de jogar aqui no seu terreno. Tem uma boa qualidade de jogo. É uma equipa extremamente pressionante para os adversários. Só que acho que fizemos muito bem, porque nós retiramos as referências de pressão à equipa do Estoril. E eles sem referências de pressão pareciam outra equipa, porque tiveram algumas dificuldades em pressionar à frente. Porque eu creio que foi o grande mérito da nossa equipa conseguir fazer isso. E isso obviamente que condiciona muito depois o jogo. Porque consegues desbloquear o jogo para jogar. Ou sentes-te bloqueado em função da pressão do adversário. Há uma alteração na segunda parte, da parte do Estoril, da tentativa de fazer essa pressão, de corrigir. Mas a gente voltou a responder muito bem. Voltámos a responder muito bem, voltámos a sair da pressão. Tirámos os focos da pressão, as referências para poder pressionar. E nunca nos sentimos realmente incomodados. Mas eu acho que isso foi uma parte do mérito da nossa equipa e da forma como preparámos o jogo.

[Aposta na formação]

O Sporting do Braga tem um investimento muito grande na sua academia e não faz sentido ter um investimento tão forte na academia e depois não ter, digamos, escoamento dos seus talentos para a primeira equipa. Mas é uma coisa que nós temos que, ao chegar ao Sp. Braga, identificar e perceber que isto é quase um imperativo. Depois, isto não é de agora, nós já estreámos no Sp. Braga, salvo erro 22 jogadores. Portanto, nestas 3 épocas, duas mais esta época, são muitos miúdos. Muitos jogadores, não miúdos, muitos jogadores. Temos um olhar e hoje, como equipa técnica, estivemos muito atentos aos Sub-17 e o Sp. Braga tem uma excelente fornada nos sub-17 também. Portanto, temos de começar a deitar o olho também nesses jogadores. Daqui a pouco, vamos aos sub-6 [risos]. Os jogadores estão muito bem preparados. A filosofia da academia é muito boa, trabalham muito bem. Os treinadores são bons, os jogadores são bons, a coordenação é boa. O Hugo Vieira tem feito um trabalho absolutamente fantástico em toda aquela coordenação. Isto é tudo fruto de um trabalho que é de um bom todo. Obviamente, é preciso ter coragem para meter os jogadores. É preciso ter coragem em metê-los até que ganharem. É preciso ter coragem em metê-los em jogos importantes, sem dúvida nenhuma. Mas esse também é o nosso papel, não é? Nós estamos aqui a fazer isso mesmo.

[Marcar logo após a uma defesa de Hornicek serenou a equipa?]

Sim, sem dúvida. Isto é óbvio. O golo que nós marcámos logo de seguida, tranquilizou mais a equipa, nós tínhamos uma ideia e um plano para o jogo. Ele ficou reforçado através desse primeiro golo. A equipa serenou, acabámos por conseguir o segundo e tivemos sempre bem no jogo. Depois conseguimos tapar bem os caminhos para a nossa baliza. E como disse há pouco, em função dessa maturidade, do jogo maduro que fizemos, conseguimos controlar o jogo com bola muito bem. Principalmente na segunda parte, tivemos um domínio muito grande sobre a posse de bola e não foi só a posse de bola, porque também tivemos as nossas oportunidades. Mas como disse há pouco, acho que era demasiado desmoralizador para o Estoril.