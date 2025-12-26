Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Alverca, deste sábado [20h30], a contar para a 16.ª jornada na Liga. Técnico canarinho afirmou esperar um jogo de alta intensidade.

Jogo com o Alverca vai ser intenso

«O Alverca tem muitas armas ofensivas, sabe o que é atacar, é uma equipa que mostra ser muito competitiva em todos os momentos do jogo, o que não é fácil construir com o número de chegadas novas que teve no início da época. Por todas essas razões, sabemos que vai ser um jogo muito intenso e que vai exigir muita concentração dos dois lados.»

O objetivo é criar estabilidade no clube

«O nosso objetivo é sempre tentar ganhar e tudo começa desse ponto. Estamos a tentar criar mais estabilidade para o futuro do clube e isso tem de ser baseado na atitude de jogar sem medo. É isso que vamos tentar sempre.»

É preciso saber gerir os momentos de «caos»

«Contra os grandes o jogo tem menos caos e estamos mais preparados para jogar com cada vez mais ordem. Nestes jogos, como vamos ter com o Alverca, passamos por mais momentos de caos e isso implica outro tipo de trabalho para gerir estes momentos. Não é fácil e é uma das áreas em que estamos a trabalhar.»