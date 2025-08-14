O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, não escondeu o descontentamento com a indefinição sobre o calendário da I Liga, questionando publicamente a organização do campeonato português.

Em conferência de imprensa, o técnico escocês afirmou não saber quando a equipa disputará os jogos contra Santa Clara (terceira jornada) e onde jogará frente ao Tondela (quarta jornada), marcados para os dois últimos fins de semana de agosto.

Cathro revelou que foi sugerida a realização do jogo contra os açoreanos durante uma data FIFA (reservada para jogos de seleções), proposta que rejeitou de imediato.

«Temos jogadores nas seleções e eu prometi levar a minha filha à Disneyland», brincou, sem deixar de criticar a situação.

Quanto ao duelo com o Tondela, a incerteza persiste. O Estoril já reservou quatro hotéis diferentes, já que os beirões vão jogar em Rio Maior contra o Famalicão devido ao mau estado do relvado do Estádio João Cardoso.

«Defendo o campeonato português, mas quando há situações destas temos de as denunciar», afirmou.

Apesar das críticas, Cathro desejou boa sorte ao Santa Clara que vai tentar garantir o play-off da Liga Conferência frente ao Larne, da Irlanda do Norte, e ao Sp. Braga que tem encontro marcado contra o Cluj pela mesma fase mas na Liga Europa.

«Quero muito ver essas duas equipas a jogar as competições europeias», concluiu.