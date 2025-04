Ian Cathro, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Estoril por 3-1 sobre o Casa Pia:

«Entrámos bem e conseguimos impor o nosso jogo. O Casa Pia tem mérito na forma como abordou o encontro, mas depois do golo sentimos algumas dificuldades. Existe alguma ansiedade porque queremos muito ganhar, o intervalo foi muito bom. Gostei muito do trabalho dos jogadores na segunda parte. Mesmo a jogar com dez, não podíamos procurar a magia demasiado cedo, queria que aproveitássemos da melhor forma os corredores.»

«Insultos? Ou estás preparado para andar nesta vida ou não estás, posso dizer que estou muito preparado. Quanto às ausências para o próximo jogo, ainda tenho de analisar isso. Acima de tudo, garantimos a presença entre os dez primeiros e é o primeiro passo para fazer um Estoril diferente. O país que não se preocupe, porque queremos mais e sábado queremos muito mais.»