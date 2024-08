Após a derrota por 4-1 no arranque da Liga, frente ao Santa Clara, Ian Cathro espera que o Estoril seja capaz de dar uma boa resposta na visita a Guimarães, embora reconheça que o Vitória está mais avançado na preparação da época.

«Tivemos uma semana complicada, sobretudo pela parte burocrática que impediu que eu estivesse com a equipa. Ninguém quer começar a época assim, e isso complicou as coisas e assumidamente fizemos um mau jogo. Agora, não adianta chorar sobre esse jogo e temos de preparar já o novo desafio», disse o técnico escocês, na antevisão ao encontro.

«É uma boa equipa, tem mais competição, um plantel mais estável, está mais avançada no processo e, naturalmente, vai ser difícil, mas vamos ter sempre a missão de vencer», frisou.

Cathro realçou que o Estoril ainda está a compor o plantel – João Carvalho foi oficializado na véspera – e não quis traçar objetivos além da manutenção.

«Não vale a pena olhar para esses objetivos por agora. Primeiro, temos de fazer o nosso trabalho, fechar o plantel, crescer a nível de jogo e, depois, fará mais sentido olhar para esse assunto», afirmou.

O técnico estorilista elogiou o D. Afonso Henriques. «A primeira sensação que tive foi que era como um estádio em Inglaterra. Gostei muito, é um bom sítio para jogar futebol, onde te sentes vivo.»

O escocês trabalhou com Nuno Espírito Santo no Rio Ave, mas também no Valência, no Wolverhampton, no Tottenham e no Al-Ittihad. A viver a primeira experiência no futebol português, confessou estar a desfrutar da aventura.

«Estou a gostar muito, é incrível e tinha muita vontade de estar em Portugal. Admiro muito o futebol português, trabalhei com treinadores portugueses e sinto-me em casa», concluiu.

O Estoril Praia visita o V. Guimarães no domingo, numa partida marcada para as 18h00, que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.