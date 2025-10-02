O Estoril Praia visita esta sexta-feira o Casa Pia, em jogo da oitava jornada da Liga, e Ian Cathro não escondeu a frustração com os resultados alcançados até agora. O treinador dos «canarinhos» garantiu, no entanto, que a equipa vai entrar em campo com coragem e sem medo de assumir o jogo.

Revolta por melhores resultados

«Estou um pouco revoltado, pois sinto que os jogadores e os adeptos mereciam ter mais pontos. Havia expetativas mais altas para esta equipa, também sentimos isso, mas temos de lidar com o facto de termos poucos pontos. Faltam 27 jogos e em todos vamos entrar para ganhar (…) Temos de mostrar a toda a gente que não vamos jogar com medo».

«Temos de ter a mesma postura quando não ganhamos»

«Se temos coragem depois de ganhar cinco jogos, precisamos da mesma postura quando não os ganhamos. Nos próximos jogos acredito que vamos melhorar, mas não mudaremos a nossa postura. Sabemos o que temos pela frente, com convicção completa no crescimento da equipa e do clube. Quando temos este foco, há pouco espaço para outros pensamentos».

Análise ao Casa Pia

«Vejo uma continuação da época passada, com uma equipa muito competitiva, muito robusta, com comportamentos diferentes em função da fase do jogo. Tem boas armas ofensivas, sabe tirar proveito dos colegas e é uma equipa muito equilibrada e competitiva, difícil de dominar».

Mensagem aos adeptos: «Não estou aqui para dar o salto»

«Os adeptos sabem que têm alguém a liderar a equipa que vai fazer tudo para fazer crescer o Estoril. Não estou aqui para dar o salto. Estamos a tentar criar um modelo diferente e vai haver altos e baixos. Estou aqui para construir algo mais resiliente, que ajude o clube para três ou quatro anos mais à frente. Temos de ganhar o próximo jogo, mas criar também uma base mais estável».

