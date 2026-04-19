Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Moreirense, na 30.ª jornada da Liga (segunda-feira, 20h15). O técnico estorilista garantiu que a equipa está focada em regressar aos triunfos e colocou-se à margem de um cenário de apuramento para as provas europeias.

Focado no regresso aos triunfos

«Não devemos ir para jogo com a sensação de ir à procura da vingança. O que queremos fazer é competir e ganhar o maior número de jogos possível. É o que vamos tentar fazer.»

Derrotas nos últimos três jogos

«A natureza deste jogo é imprevisível. Ninguém vai para o campo para fazer erros, eles vão existir sempre. Olhando para o nosso futuro, temos de trabalhar cada vez melhor, para minimizar a frequência de erros e procurar ser mais consistentes.»

Moreirense em época de evolução

«Amanhã [segunda-feira] vai ser um jogo jogado, sem bola pelo ar. Vai haver muito talento em campo. O Moreirense teve uma época de evolução, crescimento, é uma boa equipa, ligada.»

Qualificação para as competições europeias

«Nunca foi algo que eu falasse. Fui honesto cada vez que isso me foi perguntado. Temos de fazer o que temos de fazer. O meu primeiro objetivo no Estoril era tirar a palavra ‘M’ do dicionário e não sermos uma equipa sempre na luta pela manutenção. O clube quer dar outro passo e o que temos de fazer como clube é preparar-nos para a próxima fase. Ainda estamos longe disso, mas hoje já ninguém olha para nós e pensa que podemos descer de divisão.»