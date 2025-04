Ian Cathro, treinador do Estoril, anteviu o duelo com o Famalicão, marcado para sábado na 29.ª jornada da I Liga. O técnico da equipa da linha vê o jogo frente aos famalicenses como um «teste».

«É um teste e digo que o é no sentido de quanto tempo precisamos para poder dizer que agora vamos lutar por x», afirmou o treinador escocês, em conferência de imprensa.

Apesar de acreditar que o Estoril tem argumentos para vencer o Famalicão, Cathro evitou assumir qualquer ambição de lutar por uma vaga nas competições europeias.

«Não estamos preparados para isso, neste momento. Estamos preparados para ir ganhar o jogo com o Famalicão, estamos bem preparados para isso e é o que vamos tentar fazer. Se dermos um passo atrás, se olharmos para a 'big picture', não estamos preparados, nem a equipa nem o clube, para dizer qual é o nosso objetivo», explicou.

O treinador preferiu manter o foco nos últimos seis jogos do campeonato, como forma de avaliar o potencial da equipa antes de definir objetivos futuros.

«Acredito que, neste jogo, e nos outros jogos que vamos ter também, daqui até ao fim da época, para perceber se vamos dizer em julho ou se esperamos por novembro para dizer o que é o nosso objetivo. Por isso, ainda vou ver o que nos falta. São testes e até final da época ainda teremos seis», concluiu.

O Estoril Praia, nono classificado com 39 pontos, visita o Famalicão, sétimo com 40, no sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Famalicão, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.