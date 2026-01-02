Cathro: «Não tenho motivação para sair da cama e tentar empatar»
Treinador do Estoril garantiu que os canarinhos vão tentar ganhar ao Benfica
Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Benfica, deste sábado [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga.
Empate não é um o objetivo do Estoril
«O empate não é um bom resultado. Não tenho motivação para sair da cama e tentar empatar. Vamos tentar ganhar todos os jogos, sem medo. Não vamos conseguir sempre, mas trabalhamos muito e estamos a granjear cada vez mais respeito.»
É uma oportunidade para o Estoril superar-se
«Temos a consciência de que vamos ter um jogo muito difícil e isso vai-nos obrigar a melhorar. É mais uma oportunidade para superar os nossos níveis e é isso que queremos fazer aqui: crescer e ser cada vez mais estáveis. Estamos mais confiantes, mas também tenho de destacar que em momento algum perdemos a confiança, mesmo nos momentos de maior dificuldade.»
Cathro ignora a distância do Benfica para o FC Porto
«Se perdermos um segundo a pensar na história em volta do jogo, vamos perder a concentração no que vai acontecer no campo. Temos de pensar no que podemos controlar, temos de ter capacidade de sofrer, passar por algumas adversidades e por isso não podemos perder tempo a pensar nisso. Temos de nos focar nas tarefas que temos durante o jogo.»
Sobre um «ataque» à Liga Europa
«Ainda não ganhamos o direito para falar sobre isso. Não trabalhamos para ser uma equipa elogiada. Trabalhamos para ganhar pontos e ganhar jogos. Antes dessa conversa, prefiro menos elogios e mais prontos.»