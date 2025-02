Ian Cathro, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Estoril por 2-1 sobre o Rio Ave, a contar para a 23.ª jornada da Liga:

[Análise ao encontro e à vitória sobre o Rio Ave?]

«Acho que fizemos um bom jogo, talvez tenhamos de falar de um encontro com duas partes diferentes. A equipa trabalhou muito na primeira parte, com pressão e é difícil fazer isso com a frequência que fazemos. Mostrámos uma imagem do que queremos para o futuro. Na segunda parte obviamente tivemos muitas coisas boas, houve mérito do outro lado e sofremos um pouco mais. As caras dos jogadores quando a bola entrou no segundo golo, a ligação com toda a gente quando a bola entrou, isso foi especial. Queremos jogar bem e que as pessoas vejam isso, dou os parabéns aos jogadores.»

[Crescimento do grupo e importância da entrada de Jandro Orellana?]

«Temos um grupo que trabalha muito e que está cada vez mais unido, a ganhar mais rotinas, com mais alegria no trabalho diário. Nos últimos meses estamos a sentir o impacto de quem entra em jogo. O Jandro entrou e deu à equipa a qualidade que tem, mostrou um momento de qualidade. O futebol trabalhamos para estes momentos.»

«Para mim este jogo foi importantíssimo, estamos a 23 de fevereiro, conseguimos 33 pontos e temos mais um do que na época passada. Nem tudo na vida começa bem, mas eu acho que aqui vai terminar bem. Vamos com tudo para ganhar todos os dias, não vai acontecer sempre, mas vamos tentar e dar tudo.»

[Quais são os objetivos para o que resta da temporada do Estoril?]

«Agora não jogamos até à próxima segunda-feira, contra o Sporting, por isso vamos ter uns dias de folga. Só quero chegar a Edimburgo amanhã e estar com a minha família. Vamos tentar melhorar todos os dias e todos os jogos, depois fazemos contas.»