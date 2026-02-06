Ian Cathro fala sobre os objetivos do Estoril para o que resta da temporada e, apesar do bom momento da equipa, quer melhorar cada vez mais. O foco do técnico está no futuro e de tirar a palavra «manutenção» do dicionário do clube:

Momento do Tondela na temporada

«O Tondela tem melhorado bastante, tenho uma muito boa opinião do treinador, trabalha bem, é muito inteligente. O Tondela é uma equipa que melhorou imenso no processo defensivo e tem jogadores comprometidos com a dinâmica.»

Objetivos do Estoril para o futuro...

«Sinto que continuamos num processo de melhorar, sentimos alguma frustração pela primeira volta porque queríamos mais, mas o nosso objetivo continua igual e passa por melhorar. Queremos fazer muito mais. Vamos tentar ganhar todos os jogos e, se ganharmos a maioria, vamos lá. Mas o objetivo é ajudar o clube a tentar estabelecer algo para que daqui a 10 anos, para que nessa altura ninguém fale da palavra “M” [manutenção] aqui. Para isso precisamos de tempo.»