Cathro: «Objetivo? Que ninguém fale de manutenção no Estoril...»
Técnico do Estoril destaca melhorias no Tondela, adversário deste sábado na 21.ª jornada da Liga
Ian Cathro fala sobre os objetivos do Estoril para o que resta da temporada e, apesar do bom momento da equipa, quer melhorar cada vez mais. O foco do técnico está no futuro e de tirar a palavra «manutenção» do dicionário do clube:
Momento do Tondela na temporada
«O Tondela tem melhorado bastante, tenho uma muito boa opinião do treinador, trabalha bem, é muito inteligente. O Tondela é uma equipa que melhorou imenso no processo defensivo e tem jogadores comprometidos com a dinâmica.»
Objetivos do Estoril para o futuro...
«Sinto que continuamos num processo de melhorar, sentimos alguma frustração pela primeira volta porque queríamos mais, mas o nosso objetivo continua igual e passa por melhorar. Queremos fazer muito mais. Vamos tentar ganhar todos os jogos e, se ganharmos a maioria, vamos lá. Mas o objetivo é ajudar o clube a tentar estabelecer algo para que daqui a 10 anos, para que nessa altura ninguém fale da palavra “M” [manutenção] aqui. Para isso precisamos de tempo.»